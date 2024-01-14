Точилин: В «Сочи» будет много приобретений

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что в сочинской команде будет много приобретений и приглашений новых футболистов.

«Клуб работает, исходя из турнирной ситуации. Будет существенная трансформация состава», - приводит слова Точилина «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 14 января, сочинский клуб объявил об аренде защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова до конца нынешнего сезона, а также о разрыве контракта с нападающим Георгием Мелкадзе.

«Сочи» после 18 туров Российской премьер-лиги занимает последнее место в турнирной таблице.