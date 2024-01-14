Вендел уже прибыл на первый сбор «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда бразильский полузащитник Маркус Вендел присоединится к команде, которая вчера, 13 января, отправилась на первые сборы, которые состоятся в Абу-Даби.

«Вендел уже на месте сбора команды и примет участие в первой тренировке «Зенита», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что бразилец не принимал участие в летних сборах и прибыл в расположение команды, пропустив несколько туров Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.