Рианчо: Не думаю, что у «Зенита» будут проблемы из-за большого количества бразильцев в составе

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о большом количестве бразильских футболистов в составе питерского «Зенита».

Специалист считает, что у команды с берегов Невы не будет проблем из-за большого количества игроков из Бразилии, ведь главный тренер Сергей Семак уже давно доказал, что умеет работать с иностранцами.

«Семак с этой задачей хорошо справляется, потому что он — грамотный специалист с большим опытом. А все остальное зависит от того, как новые игроки адаптируются в команде», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что в зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили три бразильца: Нино, Артур и Педро.