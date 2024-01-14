Агент Дркушича рассказал о будущем игрока в «Сочи»

Агент защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем своего клиента.

«Ситуация остается такой же, интерес сохраняется, но официальных предложений по Ване ни мне, ни в клуб не поступало», - приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего футболиста с сочинской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне словенец принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Последние два тура РПЛ Дркушич пропустил из-за мышечного повреждения.