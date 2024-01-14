​Агент отреагировал на слухи о Жиго и «Локомотиве»

Агент Мохамед Беншенафи, который работает с экс-спартаковцем Самуэлем Жиго, отреагировал на слухи о том, что футболист отказался от перехода в «Локомотив». «Железнодорожники», как известно, сейчас ищут качественного футболиста в центр обороны.

«С нами не связывались посредники. Мы вообще их избегаем. Никто из «Локомотива» с нами тоже не связывался. У Самуэля крепкая история с московским «Спартаком». Ему было бы сложно выступать за другой клуб в России», - цитирует Беншенафи Sport24.

Самуэль Жиго в настоящий момент выступает во Франции за «Марсель». Игроком «Спартака» Жиго был в 2018-2022 годах. За этот период защитник провёл 110 официальных матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

«Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.