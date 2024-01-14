Один из российских посредников предлагал защитнику «Марселя» Самуэлю Жиго пополнить ряды московского «Локомотива».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ни сам игрок, ни французский клуб не стали рассматривать этот вариант, так как посчитали его не очень интересным.

Напомним, что 30-летний футболист уже играл в России, с 2018 по 2022 год он выступал за столичный «Спартак».

Контракт Жиго с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

В текущем сезоне француз принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.