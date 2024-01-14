Агент Селюк: Конате, скорее всего, летом перейдёт в европейский клуб

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что ранее форвардом интересовался «Локомотив», но на данный момент этот вопрос, по всей видимости, отпал.

«Грозненский клуб пришел к выводу, что Конате доиграет сезон и поможет команде, а потом уже, скорее всего, перейдет в заграничный клуб. Подпишет контракт, как свободный агент», - приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами.