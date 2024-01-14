​Юлдошев уходит из «Пари НН» в «Кайрат» - известны условия сделки

Защитник Иброхимхалил Юлдошев покидает «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 22-летнего футболиста арендует «Кайрат». После годичной аренды у казахстанского клуба будет возможность выкупить Юлдошева за 500 тысяч евро.

В сезоне 2023/2024 Юлдошев поучаствовал в шести матчах «Пари НН» в чемпионате и Кубке России. В них узбекистанский футболист записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что на текущий момент «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Футбольный сезон в РПЛ продолжится в начале весны.