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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юлдошев уходит из «Пари НН» в «Кайрат» - известны условия сделки

14 Января 2024 • 17:11 Комментировать

Защитник Иброхимхалил Юлдошев покидает «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 22-летнего футболиста арендует «Кайрат». После годичной аренды у казахстанского клуба будет возможность выкупить Юлдошева за 500 тысяч евро.

В сезоне 2023/2024 Юлдошев поучаствовал в шести матчах «Пари НН» в чемпионате и Кубке России. В них узбекистанский футболист записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что на текущий момент «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Футбольный сезон в РПЛ продолжится в начале весны.

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Кайрат Иброхимхалил Юлдошев Пари НН трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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