Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сменил клубную прописку. До конца нынешнего сезона 30-летний футболист будет выступать на правах аренды в «Сочи», об этом сообщает пресс-служба питерской команды.

«Сине-бело-голубые» желают Дмитрию Чистякову успешного продолжения сезона», - говорится в сообщении клуба.

Контракт футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Чистяков восемь раз появлялся на поле, но не смог отметиться результативными действиями.

«Сочи» после первой части сезона Российской премьер-лиги занимает последнее место в турнирной таблице.