Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сменил клубную прописку. До конца нынешнего сезона 30-летний футболист будет выступать на правах аренды в «Сочи», об этом сообщает пресс-служба питерской команды.
«Сине-бело-голубые» желают Дмитрию Чистякову успешного продолжения сезона», - говорится в сообщении клуба.
Контракт футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Чистяков восемь раз появлялся на поле, но не смог отметиться результативными действиями.
«Сочи» после первой части сезона Российской премьер-лиги занимает последнее место в турнирной таблице.
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