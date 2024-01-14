Первый тренер Чистякова: Морено был изначально заинтересован в Диме

Первый тренер защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова Сергей Морев высказался о переходе футболиста из питерского «Зенита».

30-летний футболист заключил арендное соглашение с сочинской командой до конца нынешнего сезона.

Тренер отметил, что защитника также хотели «Балтика» и «Ростов», но сразу было понятно, что он перейдёт в «Сочи», так как в нем был лично заинтересован главный тренер Роберто Морено.

«Этот тренер считает, что Чистяков поможет команде остаться в РПЛ, а Дима использует аренду в «Сочи» в качестве получения большей игровой практики», - приводит слова Морева Sport24.