Скопинцев надеется поиграть в Европе

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о желании поиграть в Европе.

Игрок отметил, что хотел перейти в европейский чемпионат до того, как ему исполнится 30 лет, но при этом должно многое сложиться, но данный момент его все устраивает в составе «бело-голубых».

«Возможно, ко мне есть интерес, но это мониторит агент и мне докладывает. Если будет что-то интересное из Европы, чтобы поиграть в еврокубках или пободаться в лиге из топ-5, то буду рад», - приводит слова Скопинцева Sport24.

26-летний футболист уже выступал в немецком «РБ Лейпциге» и австрийском «Лиферинге».

Его соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до лета 2027 года.