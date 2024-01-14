​Агент высказался о будущем Сутормина

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым, выказался о будущем футболиста. У Клюева спросили, останется ли Сутормин в питерской команде до конца сезона.

«Он [Сутормин] отправился с командой на первый сбор, на котором будет работать и готовиться с партнёрами ко второй части сезона. Был ли разговор с руководством «Зенита» насчёт возможного ухода Сутормина? Без комментариев», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Алексей Сутормин поучаствовал в 12 матчах «Зенита». В них футболист отметился двумя результативными передачами на партнёров.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.