В «Локомотиве» заявили о поиске центрального защитника

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, какие какие позиции столичный клуб планирует усилить в зимнее трансферное окно.

Спортивный функционер отметил, что идёт поиск центрального защитника, но по этому вопросу он не может сказать ничего нового, так как где-то потенциальные новички не подходят по финансовым условиям, где-то не нравятся главному тренеру

«Абы кого мы не хотим: в составе уже есть достаточно квалифицированных, но довольно молодых защитников. А с опытными пока расходимся в цене. Так что все в процессе, поиски продолжаются», - приводит слова Ульянова «Матч ТВ».