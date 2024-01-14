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​Агент Ненахова дал комментарий после продления контракта игрока

14 Января 2024 • 16:28 Комментировать

Защитник Максим Ненахов продлил контракт с «Локомотивом» - новое трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона 2027/2028. Комментарий по поводу пролонгации договора дал Александр Клюев – агент Максима Ненахова.

«Мы очень рады, что Максим сможет продолжить своё выступление в таком большом клубе, как «Локомотив». Мы благодарны главному тренеру, тренерскому штабу и всему руководству клуба за продолжение сотрудничества», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что Ненахов будет прилагать максимальные усилия, чтобы «Локомотив» добивался своих спортивных целей.

На текущий момент, после восемнадцати туров, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От располагающегося на вершине «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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