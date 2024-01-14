Бывший президент «Локомотива» Наумов высказался о продлении контракта с Ненаховым

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что защитник столичного клуба Максим Ненахов продлил контракт до лета 2028 года.

Спортивный функционер отметил, что видит в игроке хороший потенциал, но при этом у него есть свои недостатки, например, у него есть неоправданная грубость на поле.

«Пока у «железнодорожников» есть более сильные игроки на эту позицию. Продление контракта с Ненаховым было правильным решением, он необходим для обоймы», - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

На счету Ненахова 65 игр в составе «Локомотива».