​Прохин рассказал, как Карпин подшучивает над игроками

Защитник Данила Прохин высказался на тему шуток в свой адрес со стороны рулевого «Ростова» Валерия Карпина.

«Это каждый день. Любой игрок может попасть. Например, ковырнёшь поле, и Карпин специально 2-3 раза прокрутит этот момент на теории, чтобы все посмеялись. Такое со мной было», - цитирует Прохина Sport24.

Напомним, что недавно 22-летний Прохин перебрался из «Ростова» в «Оренбург» на правах аренды. Защитник поучаствовал в 15 матчах сезона 2023/2024. Результативными действиями футболист не отмечался.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале весны.