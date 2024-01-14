Алип: «Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде»

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип дал комментарий после выхода из зимнего отпуска.

«Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде – как-никак больше времени с ними провожу, чем с семьей. Когда отпуск только начался, надо было отдохнуть от всех, а потом понял, что скучаю, – смотрел все видео новогодние, фотографии», - слова Алипа приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что в воскресенье футболисты «Зенита» отправились на первый зимний учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби.

Зимние каникулы в Российской премьер-лиге «Зенит» проводит на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака после восемнадцати туров отстаёт на два очка.