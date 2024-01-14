Мостовой: Ахметов не будет основным игроком в «Зените»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в питерский «Зенит».

Экс-игрок сборной России отметил, что этот переход в первую очередь полезен для самого игрока, но он точно не будет появляться в старте.

«Посмотрим, что он покажет в «Зените». В «Зените» конкуренция намного выше, там будет ему нелегко», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что 26-летний футболист заключил контракт с «Зенитом» до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. Отмечается, что сумма трансфера составила 850 тысяч евро.