​Чёрный: «Зенит» - лучший клуб в России»

Защитник Артур Чёрный отправился на сборы с первой командой «Зенита». Ранее стало известно о том, что питерский клуб продлил срок аренды футболиста.

Давая комментарий для пресс-службы «Зенита», Чёрный поделился впечатлениями от выступления за первую команду в относительно недавнем товарищеском матче против «Нефтчи».

«Что касается игры за основной состав, то для меня это что-то необыкновенное, ведь «Зенит» - лучший клуб в России. Это не только вызов, но и исполнение моей мечты», - слова 23-летнего игрока приведены на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Отметим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.