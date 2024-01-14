​Ненахов высказался после продления контракта с «Локомотивом»

Защитник Максим Ненахов дал комментарий после того, как он продлил контракт с «Локомотивом».

«Очень рад продлению контракта. Долго ждал, что это случится, потому что договор уже заканчивался, а мне хотелось остаться в команде. Тем более, собрался очень сильный коллектив. Есть надежда, что именно этим составом мы можем чего-то добиться, что-то выиграть», - слова Ненахова приводятся на сайте «Локомотива».

Ненахов поблагодарил руководителей и тренеров «Локомотива». Футболист сказал, что планирует работать на максимуме и прогрессировать. Ненахов выразил надежду на то, что своей игрой он будет помогать команде добиваться хороших результатов.

Кроме того, Ненахов высказал слова благодарности членам своей семьи за постоянную поддержку.