Нападающий Георгий Мелкадзе покинул расположение «Сочи». Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

26-летний футболист выступал за «Сочи» с 2022 года. В составе команды он провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и стал автором трех результативных передач.

Напомним, в первой части сезона «Сочи» провел 18 игр в рамках Российской премьер-лиги, набрав 11 зачетных баллов. В отпуск южане ушли, занимая последнее место в турнирной таблице.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.