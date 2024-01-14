«Ахмат» отказался продавать Конате зарубеж

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Конате один из важнейших игроков «Ахмата». Об этом говорит тот факт, что еще до Нового года клуб отклонил достаточно хорошее предложение по Мохамеду. Это был клуб не из России», — приводит слова Конате «Чемпионат».

Агент отметил, что у него хорошие отношения с «Ахматом», и Конате сейчас не думает о других командах.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча с учетом всех турниров и стал автором семи забитых мячей.

Контракт Конате с «Ахматом» истекает предстоящим летом. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.