​В «Оренбурге» высказались о планах по трансферам

Дмитрий Андреев, который работает на должности спортивного директора «Оренбурга», высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Андреева, нападающий Хорди Томпсон в скором времени присоединится к команде на сборах, о чём клуб сообщит дополнительно. Есть у «Оренбурга» и другие планы по усилению своего состава.

«Помимо чилийца возможен приезд ещё нескольких новых игроков. Российские футболисты нынче заняты, поэтому это могут быть легионеры. Их подписание будет зависеть от ухода Лукаса Веры. Может, аргентинец покинет нашу команду уже этой зимой», цитирует Андреева Sport24.

На текущий момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. Чемпионат продолжится в начале марта.