Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Оренбурге» высказались о планах по трансферам

14 Января 2024 • 15:25 Комментировать

Дмитрий Андреев, который работает на должности спортивного директора «Оренбурга», высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Андреева, нападающий Хорди Томпсон в скором времени присоединится к команде на сборах, о чём клуб сообщит дополнительно. Есть у «Оренбурга» и другие планы по усилению своего состава.

«Помимо чилийца возможен приезд ещё нескольких новых игроков. Российские футболисты нынче заняты, поэтому это могут быть легионеры. Их подписание будет зависеть от ухода Лукаса Веры. Может, аргентинец покинет нашу команду уже этой зимой», цитирует Андреева Sport24.

На текущий момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр. Чемпионат продолжится в начале марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Хави рассказал, что думает об Анчелотти В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Проект «Саудовская Аравия» сворачивается: топ-клубы лиги остались без кормушки
Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
16:35 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили о поиске центрального защитника
16:28 · Россия. Премьер-лига
​Агент Ненахова дал комментарий после продления контракта игрока
16:26 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Локомотива» Наумов высказался о продлении контракта с Ненаховым
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Прохин рассказал, как Карпин подшучивает над игроками
16:11 · Россия. Премьер-лига
Алип: «Больше всего соскучился по пацанам, по атмосфере в команде»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Ахметов не будет основным игроком в «Зените»
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Чёрный: «Зенит» - лучший клуб в России»
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Ненахов высказался после продления контракта с «Локомотивом»
15:46 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил об уходе Мелкадзе официально
15:38 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» отказался продавать Конате зарубеж
15:25 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» высказались о планах по трансферам
15:25 · Россия. Премьер-лига
Первак: Только Промес может повести за собой «Спартак»
15:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил о продлении контракта с Ненаховым официально
15:20 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство
15:08 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Было ожидаемо, что Чистяков уйдёт из «Зенита»
Все новости
Рекомендуем