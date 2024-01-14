Первак: Только Промес может повести за собой «Спартак»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак высказался о нынешнем составе столичного клуба.

«Кто из нынешнего состава «красно-белых» должен повести за собой команду? В голову приходит только Промес. Больше никого не вижу, кто мог бы взять на себя ответственность и погнать команду вперед», — приводит слова Первака Legalbet.

В нынешней кампании 32-летний нидерландец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых восемь раз поразил ворота соперников и оформил столько же результативных передач.

После 18 туров «Спартак» имеет в своей копилке 30 очков. На перерыв команда ушла на пятой позиции в РПЛ.