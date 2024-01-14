Защитник Максим Ненахов продлил контракт с «Локомотивом». Пресс-служба московского клуба сообщила о том, что 25-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до июня 2028 года.

В сезоне 2023/2024 Ненахов поучаствовал в 22 официальных матчах «Локомотива». В них защитник записал на свой счёт один результативный пас.

«Локомотив» проводит зимние каникулы на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара», располагающегося на вершине, команда Михаила Галактионова отстаёт на семь зачётных баллов.