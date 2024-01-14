Первак: «Спартак» не сможет побороться за чемпионство

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Я не вижу, что «Спартак» сможет побороться за первое место в этом сезоне. Если только что-то из ряда вон случится», — приводит слова Первака Legalbet.

Как отметил эксперт, «Спартак» не пользуется ошибками конкурентов и является самой нестабильной командой среди топ-клубов.

После 18 сыгранных матчей подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков. Отставание «красно-белых» от первой позиции составляет восемь баллов.