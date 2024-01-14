Веденеев: «Было ожидаемо, что Чистяков уйдёт из «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился комментарием о предстоящем уходе защитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Было ожидаемо, что Чистяков уйдет из «Зенита». Для того чтобы пробиться в состав, нужно играть, а у Чистякова практически не было игрового времени. Все закономерно», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

По мнению эксперта, Чистяков будет играть в любой команде, где не ставят высоких задач, а в «Зените» он закрепиться не сможет. Веденеев отметил, что в «Зените» игрок за любую ошибку может угодить на скамейку.

Ранее сообщалось, что 30-летний Чистяков проведет остаток сезона в «Сочи» на правах аренды.

На счету защитника восемь выходов на поле в нынешнем сезоне и ни одного результативного действия.

