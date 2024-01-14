Гладилин: «Все высказывания Дзюбы – это способ заработать денег»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин высказался насчёт слов форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы. Футболист говорил, что Андрей Тихонов, новоиспечённый главный тренер «Енисея», заигрывает с болельщиками «красно-белых».

По мнению Гладилина, к словам Дзюбы не стоит относиться серьёзно, ведь он является пиарщиком, который любит шум вокруг.

«Артём больше не занимается футболом, а Андрей Валерьевич сейчас едет тренировать «Енисей». Можно сказать, что Дзюба уже в шоу-бизнесе. Никакого отношения к футболу его медийная деятельность не имеет. Все высказывания Артёма – это способ заработать денег», - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл 20 матчей. В них нападающий «Локомотива» записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.