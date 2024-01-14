Терёхин: «Локомотив» поступил грамотно, продлив Ненахова

Экс-футболист московского «Локомотива» Олег Терёхин отреагировал на информацию о продлении контракта Максима Ненахова с «железнодорожниками».

Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Грамотно ли поступили? Думаю, да. Если Галактионов и клуб так решили, значит, правильно все сделали», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

Как считает эксперт, сейчас нельзя разбрасываться хорошими футболистами, в числе которых находится Ненахов.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.