Дасаев поделился ощущениями от просмотра матчей «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Ринат Дасаев высказался о просмотре матчей московской команды.

«Конечно, переживаем и болеем за «Спартак». Получаю ностальгию, когда смотрю за играми красно-белых. Переживаю, когда проигрывают, радуюсь, когда выигрывают», - цитирует Дасаева «Спорт-Экспресс».

В восемнадцати прошедших турах чемпионата России «Спартак» смог набрать 30 очков. Команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги продолжится после зимних каникул – в начале марта.