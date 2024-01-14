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«Зенит» продлил Чёрного официально

14 Января 2024 • 14:31 Комментировать

«Зенит» пролонгировал арендный договор защитника Артура Чёрного до завершения сезона-2023/2024. Об этом рапортует пресс-служба петербургского клуба. Полноценный контракт 23-летнего футболиста принадлежит подмосковным «Химкам».

Артур играет за «Зенит-2» во втором дивизионе. Чёрный принял участие в 15 поединках первенства, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Защитник является воспитанником академии столичного «Локомотива». Летом 2022 года он на правах свободного агента пополнил ряды «Химок». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 250 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Черный
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