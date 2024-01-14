Чистяков пошёл на понижение зарплаты ради игровой практики в «Сочи»

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков переходит в «Сочи» на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, 30-летний футболист решил пойти на понижение заработной платы ради перехода в «Сочи», где он сможет получать больше игрового времени на поле.

В текущем сезоне Чистяков принял участие в восьми играх с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий контракт защитника с санкт-петербургским «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Чистякова в два миллиона евро.