Точилин: Нет сомнений, что Чистяков — качественный игрок

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился комментарием о возможном переходе защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в стан южан.

«Если этот трансфер состоится, только время покажет, усилит ли он команду. Зависит от того, как быстро Дмитрий адаптируется к требованиям, к новым партнерам. Но в том, что это качественный игрок, сомнений нет», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Сочи» арендует у «Зенита» 30-летнего футболиста этой зимой.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Чистяков появился на поле пять раз и не отметился голевыми действиями.