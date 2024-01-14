Дасаев жёстко ответил Гинеру после сравнения с Акинфеевым

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев резко отреагировал на слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который заявил, что Игорь Акинфеев лучше его и Льва Яшина.

«Кто такой Гинер? Мне неинтересно его мнение. Я не читал его слова и читать не буду. Это его мнение, пускай говорит, что хочет. Мне его мнение неинтересно», - передает слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провел в «армейском» клубе. Вратарь выступает за ЦСКА с 2003 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 37-летний вратарь сыграл 15 поединков. Игорь пропустил 20 мячей, а в пяти матчах сохранил ворота на замке.