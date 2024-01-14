Аленичев: Промес — единственный, кто мог бы заиграть в «Спартаке» 90-х

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, кто из действующего состава «красно-белых» мог бы заиграть во времена его пребывания в клубе.

«Думаю, Промес, и то вряд ли. Шансы 50:50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного», — приводит слова Аленичева Sport24.

Напомним, Аленичев играл за «Спартак» с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год.

В нынешнем сезоне 32-летний Промес принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.