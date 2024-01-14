Клуб РПЛ подпишет защитника «Зенита» Чистякова

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, который не полетел с командой на зимний сбор, близок к смене клубной прописки.

По информации «РБ Спорта», новым местом работы футболиста будет другой российский клуб – «Сочи». У Дмитрия были и другие варианты, однако в РПЛ переход возможен только в стан южан.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний защитник сыграл пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров чемпионата страны «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» провально провел первую часть сезона – южане находятся на последней строчке.