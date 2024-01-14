Дасаев: Романцев — великий тренер

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился комментарием о матче, который «красно-белые» организовали в честь 70-летния экс-наставника команды Олега Романцева.

«Такому человеку надо было проводить это мероприятие. Он великий тренер, который отдался полностью «Спартаку» и советскому, российскому футболу. Считаю, что такие матчи надо устраивать», — приводит слова Дасаева издание «Спорт-Экспресс».

Товарищеская встреча между ветеранами «Спартака» и бывшими игроками сборной России завершилась со счетом 2:2.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год.