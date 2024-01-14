Гришин: «Состав ЦСКА сформирован, лишние игроки не нужны»

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением относительно состава «армейцев» на тренировочный сбор.

«Отсутствие новых игроков из молодёжки на сборах можно объяснить. Состав сформирован, есть люди, которых хватает на заявку. И тренер готовит команду ко второй части чемпионата», - приводятся слова Гришина на страницах «Чемпионата».

Напомним, что первый сбор «армейского» клуба состоится в Объединённых Арабских Эмиратах в период с 14 по 26 января.

После первой половины сезона чемпионата России подопечные Владимира Федотова занимают седьмое место в турнирной таблице.