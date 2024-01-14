«Динамо» назвало состав на сбор в Катаре

Московское «Динамо» улетело на тренировочный сбор в Катар. Об этом сообщила клубная пресс-служба «бело-голубых». В состав на сбор включены 27 футболистов.

Вратари: Кудравец, Купцов, Лещук, Шунин.

Защитники: Бальбуэна, Бессмертный, Даса, Зайдензаль, Лепский, Майсторович, Паршивлюк, Скопинцев, Фернандес.

Полузащитники: Бителло, Гагнидзе, Карраскаль, Кутицкий, Лаксальт, Макаров, Фомин, Чавес.

Нападающие: Бабаев, Гладышев, Грулёв, Смолов, Тюкавин, Чупаёв.

На первом сборе динамовцы сыграют товарищескую встречу против «Аль-Вакры». По итогам 18 туров Премьер-лиги «бело-голубые» занимают третье место в таблице.