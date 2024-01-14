Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из команды.

- Как отнеслись к тому, что защитник «Зенита» Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА?

- Укреплять оборону всегда необходимо. Круговой - молодой парень. Это был бы нормальный трансфер.

- Не смущает, что он не смог заиграть в «Зените»?

- У «Зенита» стоят другие задачи. И потом это дело вкуса тренера, стиля команды и ее тактики. Бывает, что в одной команде игрок не нужен, а в другой – очень полезен и все время выходит в основном составе. Нюансов много.

- ЦСКА необходим левый защитник или Гайч, который пусть и на не родной позиции, но был неплох?

- Гайчу найдут место. Это универсальный футболист. Он хорош в подыгрыше, в отборе. Играет на среднем уровне. Думаю, Гайч будет нужнее в середине поля.

- В СМИ писали, что на Кругового претендуют «Краснодар», «Динамо» и «Гавр».

- И это понятно. Круговой - крепкий, быстрый парень. То, что он может принести пользу таким клубам, я не сомневаюсь.

- Есть информация, что «Трабзонспор» ведет переговоры по покупке Чалова. Ему надо ехать?

- Не знаю, хочет ли Фёдор туда ехать. Может, он хочет, чтобы его взяли в мадридский «Реал». Если приглашение есть, Чалов наверняка будет думать. Сейчас в турецких клубах выступает много легионеров. В некоторых больше половины. Они тратят на трансферы большие деньги. Возможно, Фёдору передоложат хороший контракт, и он согласится.

- Для ЦСКА уход Чалова был бы проблемой? Команде и так не хватает нападающих.

- Да. Фёдор – хороший футболист, но играет неровно. Все зависит от его настроения. Иногда смотрится на поле здорово, а иногда выходит и ковыряется в носу. Там не успел, там запорол момент.

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- Пока в ЦСКА пришел только нападающий Тамерлан Мусаев. Сможет конкурировать за место в составе?

- Наверное. Может, поэтому Чалов и заволновался (смеется). Для одного спортсмена конкурент – это стимул, и он включает свои дополнительные резервы, а некоторые раскисают, потому что привыкли чувствовать себя самыми главными.

- Полузащитник ЦСКА Арбузов перешел в «Балтику». Как оцените этот трансфер?

- Он еще молодой парень. Тренер смотрит на его перспективу. Я Арбузова даже не помню в ЦСКА. Возможно, его отдали, чтобы меньше платить.

- Может, Федотову стоило бы больше обращать внимание на свою молодежь, и тогда не было бы проблем с составом?

- Это в идеале. Все клубы занимаются подготовкой своего резерва, но вырастить звезду даже в хороших условиях – это большая проблема. У нас к этому не всегда серьезно относятся. Чтобы воспитать звезду, у тренера должны быть особые качества. Он должен увидеть талант, развить в нем сильные стороны, а слабые убрать. Это не каждому дано.

Елена Григорьевская