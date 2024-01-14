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Борис Игнатьев: Ахметов будет полезен «Зениту»

14 Января 2024 • 12:35 Комментировать

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о переходе Ильзата Ахметова в петербургский «Зенит».

«Сейчас у петербуржцев мало россиян в составе. Ильзат будет полезен «Зениту», просто так они не купили бы его. Если «Зенит» приобрел Ахметова, значит, он им нужен. И дело, думаю, не в ослаблении конкурента», — рассказал Игнатьев в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, несмотря на молодость, Ахметов является опытным игроком с российским паспортом. Специалист также пожелал полузащитнику удачи в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Ахметов перешёл в «Зенит» из «Краснодара» в январе текущего года. В 61 матче в футболке «быков» хавбек стал автором семи голов.

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