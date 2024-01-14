В «Оренбурге» не исключили продажу Гойковича

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», рассказал о возможных условиях продажи защитника Ренато Гойковича.

«Придёт время, будем решать. Если кто-то принесёт хорошее предложение, и он захочет уйти из клуба, мы препятствовать не будем», — приводит слова руководителя клуба РПЛ «РБ Спорт». Также Еремякин отметил, что вопрос с возможным уходом футболиста не решается быстро.

Напомним, что Гойкович провёл в составе «Оренбурга» 18 матчей в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 1,8 миллиона евро.