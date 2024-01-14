Губерниев рассказал, что уважительно относится к Дзюбе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к Артёму Дзюбе.

«Артем Дзюба – выдающийся российский футболист, он идет своим путем. И нормальные люди, как мне кажется, к Дзюбе относятся с уважением. Я среди этих людей. Я к нему отношусь с уважением», – приводит слова журналиста Metaratings.ru.

Губерниев отметил, что уважает Артёма как спортсмена, однако критикует его за определённые истории. В качестве примера Дмитрий привёл исторую с журналистом.

Напомним, что Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с начала прошлого года. В 20 матчах в рамках всех турниров сезона форвард забил четыре гола.