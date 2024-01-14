Магкеев признался, что соскучился по футболу

Футболист столичного «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о своих эмоциях от возвращения на футбольное поле.

«Сегодня прошла первая тренировка на сборах, чувствую себя отлично, посмотрим, как будет дальше, но, думаю, всё будет хорошо. По бегу я, конечно, не соскучился, а вот по футболу — очень, — приводит слова хавбека «Матч ТВ». Также игрок выразил надежду, что восстановление от травмы осталось позади. Магкеев рассказал, что приступил к полноценным тренировкам до зимнего отпуска.

Станислав не выходил на поле с мая 2023 года после травмы крестообразных связок, полученной в матче против «Сочи». После 18-ти туров РПЛ «Локомотив» находится на четвёртом месте.