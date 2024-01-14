Врач ЦСКА Безуглов назвал отъезд игроков в сборные уделом сильных команд

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался об отъезде Келлвена и Аббосбека Файзуллаева на турниры сборных и пропуска сборов «красно-синих».

«Отсутствие Файзуллаева и Келлвена не скажется плохо на их подготовке к сезону. Все команды находятся в одинаковом положении, сейчас многие теряют своих футболистов, которые выступают на международных соревнованиях. Это удел всех сильных команд», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Безуглов отметил, что квалификация тренерского штаба «красно-синих» вселяет уверенность, что клуб сможет нивелировать отсутствие футболистов на тренировочных сборах.

Напомним, что после первой части сезона ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.