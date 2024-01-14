ЦСКА или «Зенит»: Масалитин рассказал, у кого больше болельщиков

Экс-футболист Валерий Масалитин поделился мнением о том, у какой команды больше болельщиков — ЦСКА или «Зенита».

«У ЦСКА, конечно, больше болельщиков, чем у «Зенита». «У армейцев» большая история. Если раньше за ЦСКА больше болели военнослужащие, то сейчас не только», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Эксперт признался, что не верит опросам ВЦИОМ, который называет «Зенит» самым популярным клубом. По мнению эксперта, все это заказная пиар-кампания.

Напомним, по итогам первой части сезона «Зенит» стал вторым в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков. ЦСКА с 28 баллами занял восьмую позицию.