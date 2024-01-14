Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из команды.

- Как отнеслись к информации о том, что защитник «Зенита» Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА?

- Конечно, я отнесся бы к такому переходу положительно, потому что такие футболисты ЦСКА нужны. Он хорошо владеет мячом, а это уже большое дело.

- Не смущает, что он не смог заиграть в «Зените»?

- Нет, конечно. Там полно иностранцев, и Семак вынужден их ставить в состав. Иначе к нему могут быть вопросы, ведь клуб платит большие деньги за трансферы таких футболистов. Это уже психология – тренер не может просто так посадить такого игрока на лавку.

- В СМИ писали, что на Кругового претендуют «Краснодар», «Динамо» и «Гавр». Где он больше пришелся бы ко двору?

- Мне кажется, он предпочтет ЦСКА. Во Францию ехать играть рискованно, хотя там могут предложить хорошие деньги. Думаю, ему надо зацепиться за «армейскую» команду.

- В чем риск ехать во Францию, ведь там успешно играет Головин, Кузяев тоже не так давно уехал?

- Потому что не понятно, сможет ли он там заиграть. Там хороших футболистов значительно больше, чем в РПЛ, поэтому сложнее будет закрепиться. Плюс есть процесс адаптации, который тоже надо преодолеть. Здесь его карьера может складывать успешнее.

- Есть информация, что «Трабзонспор» ведет переговоры по покупке Чалова. Ему надо ехать?

- Думаю, что в Турцию Чалову ехать не стоит. Разве он в ЦСКА получает плохие деньги? Здесь его уважают, болельщики любят, все поддерживают. А там он может опять захиреть, как в «Базеле». В зарубежных клубах требования выше, чем у нас.

- Молодой полузащитник ЦСКА Арбузов перешел в «Балтику». Как оцените этот трансфер?

- Там у него будет больше игровой практики. Жаль только, что это не аренда, потому что нужно будет платить, чтобы забрать его обратно, если футболист понадобится ЦСКА. Тем не менее, я рад за него, ведь там больше шансов играть.

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- В ЦСКА у Арбузова не было шансов заиграть со временем?

- Сейчас точно он не пробился бы в основу. Это тяжело.

- Может, Федотову стоило бы больше обращать внимание на свою молодежь, и тогда не было бы проблем с составом?

- Да, я согласен, ведь чтобы расти, нужна практика. Но тут для молодежи есть только вариант ухода в аренду, чтобы играть. Это раньше были дублирующие составы, и можно было набираться практики там. А теперь только так.

- Пока в ЦСКА пришел только нападающий Тамерлан Мусаев. Этого мало?

- Конечно, мало. Надо смотреть на линию нападения. Неплохо, что пришел форвард Мусаев, но тут тоже надо смотреть, как у него пойдет. Я бы хотел видеть еще одного крепкого нападающего с хорошим дриблингом.

Елена Григорьевская