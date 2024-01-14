Филимонов: «Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать ему никто не может»

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мыслями о шансах петербургского «Зенита» сохранить чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Зенит» идёт к очередному чемпионству, помешать ему в этом никто не может. «Краснодар» - не очень стабильная команда. Играют неплохо, но такое ощущение, что им не хватает запаса», - приводятся слова Филимонова на страницах «Чемпионата».

Напомним, что по итогам первой половины сезона-2023/2024 петербургский коллектив занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.