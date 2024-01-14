В «Локомотиве» опровергли наличие предложений по Дзюбе

Спортивный директор столичного «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном уходе из клуба нападающего Артёма Дзюбы.

«Новости о Дзюбе ничего общего с реальностью не имеют. Мы всё уточнили, никаких предложений не было и нет», — приводит слова функционера «Матч ТВ». Ульянов также отметил, что сам Артём не намерен покидать стан «железнодорожников».

Напомним, что экс-капитан сборной России присоединился к «Локомотиву» в начале 2023 года. В текущем сезоне Дзюба провёл 20 матчей в рамках всех состязаний, став автором четырёх голов при четырёх ассистах.