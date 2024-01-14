Кучаев: Чемпионство? Мы будем двигаться от игры к игре

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о перспективах команды в борьбе за золотые медали.

«Загадывать не наше дело, претендуем ли мы на чемпионство. Мы будем двигаться от игры к игре, но сейчас нужно пройти сборы и хорошо себя подготовить. Дальше — уже смотреть на чемпионат и так далее», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек появился на поле в 15 играх с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на восьмой позиции. В копилке подопечных Владимира Федотова 28 зачетных баллов.